В Израиле вернулись к ношению масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Министерство здравоохранения Израиля сегодня, 25 июня, вернуло предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом, сообщает Times of Israel. Ношение масок было отменено 10 дней назад, 15 июня.
Предписание об обязательном ношении масок вступило в силу сегодня днем. Маски необходимо носить в местах скопления людей за пределами постоянного места жительства. Мера не распространяется на детей до семи лет.
Накануне повторное введение масочного режима анонсировал Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш после того, как суточный прирост зараженных в стране превысил 200 человек впервые за месяц (24 июня было зарегистрировано 227 новых случаев).
Израиль также вновь отложил открытие въезда в страну иностранных туристов до 1 августа. Изначально предполагалось, что границы для них откроются уже в конце мая. Потом, в конце июня, датой было названо 1 июля. Кроме того, замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал о начале переговоров между Москвой и Тель-Авивом по поводу признания российских сертификатов о вакцинации и последующего открытия направления для россиян.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Израиль находится на 32-м месте в мире по числу зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса (840 522), из них 6 429 - летальные. С начала вакцинации хотя бы одну дозу прививки получили более 10,6 млн израильтян, полностью вакцинировались более 5,1 млн жителей страны при населении в более чем 9 млн человек.