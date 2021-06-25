В Израиле вернулись к ношению масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Израиль также вновь отложил открытие въезда в страну иностранных туристов до 1 августа. Изначально предполагалось, что границы для них откроются уже в конце мая. Потом, в конце июня, датой было названо 1 июля. Кроме того, замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал о начале переговоров между Москвой и Тель-Авивом по поводу признания российских сертификатов о вакцинации и последующего открытия направления для россиян.