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В Израиле вернулись к ношению масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Ведомости

Министерство здравоохранения Израиля сегодня, 25 июня, вернуло предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях в связи с ростом числа заражений коронавирусом, сообщает Times of Israel. Ношение масок было отменено 10 дней назад, 15 июня.

Предписание об обязательном ношении масок вступило в силу сегодня днем. Маски необходимо носить в местах скопления людей за пределами постоянного места жительства. Мера не распространяется на детей до семи лет.

Накануне повторное введение масочного режима анонсировал Координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш после того, как суточный прирост зараженных в стране превысил 200 человек впервые за месяц (24 июня было зарегистрировано 227 новых случаев).

Израиль также вновь отложил открытие въезда в страну иностранных туристов до 1 августа. Изначально предполагалось, что границы для них откроются уже в конце мая. Потом, в конце июня, датой было названо 1 июля. Кроме того, замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал о начале переговоров между Москвой и Тель-Авивом по поводу признания российских сертификатов о вакцинации и последующего открытия направления для россиян.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Израиль находится на 32-м месте в мире по числу зарегистрированных с начала пандемии случаев коронавируса (840 522), из них  6 429 - летальные. С начала вакцинации хотя бы одну дозу прививки получили более 10,6 млн израильтян, полностью вакцинировались более 5,1 млн жителей страны при населении в более чем 9 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных