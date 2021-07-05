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Еврокомиссия выразила несогласие с законом о переименовании зарубежного шампанского

Ведомости

В Еврокомиссии не согласны с утвержденным в России законом, согласно которому шампанское, не произведенное в России, должно маркироваться как «игристое вино». Об этом заявил в Брюсселе представитель ЕК.

«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — цитирует ТАСС представителя ЕК.

По его словам, в Еврокомиссии пока еще детально не изучили последствия нового закона, поэтому какие именно шаги будут приняты представитель ЕК не уточняет.

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции, которые устанавливают дополнительные требования к алкоголю. В частности, они разрешают использовать наименование «шампанское» только для российской продукции, из чего следует, что вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино» при поставках в РФ. В этой связи компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию.

Позднее Bloomberg сообщил, что Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино». В компании пояснили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, однако возобновятся «как можно скорее».

Ранее по теме: В Кремле оценили закон о новом названии для вин из Шампани

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных