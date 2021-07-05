Еврокомиссия выразила несогласие с законом о переименовании зарубежного шампанского

2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции, которые устанавливают дополнительные требования к алкоголю. В частности, они разрешают использовать наименование «шампанское» только для российской продукции, из чего следует, что вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино» при поставках в РФ. В этой связи компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию.