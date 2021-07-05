Еврокомиссия выразила несогласие с законом о переименовании зарубежного шампанского
В Еврокомиссии не согласны с утвержденным в России законом, согласно которому шампанское, не произведенное в России, должно маркироваться как «игристое вино». Об этом заявил в Брюсселе представитель ЕК.
«Мы, конечно, в курсе этого российского закона, который повлияет на экспорт вина. Мы будем делать все, чтобы выразить наше несогласие и обеспокоенность. И сделаем все, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги», — цитирует ТАСС представителя ЕК.
По его словам, в Еврокомиссии пока еще детально не изучили последствия нового закона, поэтому какие именно шаги будут приняты представитель ЕК не уточняет.
2 июля президент России Владимир Путин подписал поправки в 171-ФЗ о регулировании алкогольной продукции, которые устанавливают дополнительные требования к алкоголю. В частности, они разрешают использовать наименование «шампанское» только для российской продукции, из чего следует, что вина из французского региона Шампань в таком случае придется переименовать в «игристое вино» при поставках в РФ. В этой связи компания «Моет Хеннеси дистрибьюшн рус» направила российским партнерам письмо о том, что приняла решение приостановить поставки в Россию.
Позднее Bloomberg сообщил, что Moët & Hennessy согласилась использовать для своих напитков наименование «игристое вино». В компании пояснили, что из-за урегулирования необходимых правовых и логистических вопросов поставки будут временно приостановлены, однако возобновятся «как можно скорее».