Российская делегация в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ

«Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем», — сказал Толстой на заседании.