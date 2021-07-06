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Российская делегация в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ

Ведомости

Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в качестве знака протеста, сообщает «РИА Новости». Действия российской делегации вызваны нарушениями регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции об оценках действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями.

По словам главы делегации РФ вице-спикера Госдумы Петра Толстого, ассамблея нарушила правило о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи. Вместо этого решение принято двумя третями парламентариев, присутствующих в зале.

«Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем», — сказал Толстой на заседании.

При этом он подчеркнул, что Россия стремится к диалогу, но он невозможен при нарушении регламента.

«Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — сказал он перед уходом из зала заседания.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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