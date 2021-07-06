Российская делегация в знак протеста покинула заседание ПА ОБСЕ
Делегация России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинула заседание в качестве знака протеста, сообщает «РИА Новости». Действия российской делегации вызваны нарушениями регламента при принятии решения о рассмотрении резолюции об оценках действий относительно Украины и Крыма, предложенной украинскими представителями.
По словам главы делегации РФ вице-спикера Госдумы Петра Толстого, ассамблея нарушила правило о том, что решения принимаются двумя третями голосов всех членов ассамблеи. Вместо этого решение принято двумя третями парламентариев, присутствующих в зале.
«Мы против того, чтобы менять правила по ходу игры... Мы сами превращаем нашу организацию в зал заседаний суда ограниченного количества стран и ограниченного количества участников, которые обсуждают две страны. Если вы считаете такой подход справедливым, мы в нем участвовать не будем», — сказал Толстой на заседании.
При этом он подчеркнул, что Россия стремится к диалогу, но он невозможен при нарушении регламента.
«Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», — сказал он перед уходом из зала заседания.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за его переход в российскую юрисдикцию.