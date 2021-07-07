Кремль предупредил об ответных мерах на новые провокации Великобритании
Кремль пообещал принять необходимые меры в отношении Великобритании в случае повторения провокаций со стороны королевства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.
«И на уровне президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал он (цитата по ТАСС).
Песков добавил, что российские пограничники будут предпринимать те действия, которые предписаны им по всем инструкциям в случае нарушения другими странами государственной границы России. Представитель Кремля уточнил, что повторения таких эксцессов можно избежать, если прочие государства воздержатся от провокаций.
23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщило Минобороны.
При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба. Власти Великобритании заявили, что их корабль действовал в соответствии с международными нормами, по которым имел право пройти через «территориальные воды Украины».