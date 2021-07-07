Кремль предупредил об ответных мерах на новые провокации Великобритании

«И на уровне президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал он (цитата по ТАСС).