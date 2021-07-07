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Кремль предупредил об ответных мерах на новые провокации Великобритании

Ведомости

Кремль пообещал принять необходимые меры в отношении Великобритании в случае повторения провокаций со стороны королевства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«И на уровне президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков добавил, что российские пограничники будут предпринимать те действия, которые предписаны им по всем инструкциям в случае нарушения другими странами государственной границы России. Представитель Кремля уточнил, что повторения таких эксцессов можно избежать, если прочие государства воздержатся от провокаций.

23 июня британский эсминец Defender в Черном море нарушил морскую границу России у мыса Фиолент в Крыму. После того как судно ВМС Великобритании не отреагировало на предупреждения, российский сторожевой корабль открыл в его направлении предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре бомбы по курсу его движения, сообщило Минобороны.

При этом в британском минобороны заявили, что эсминец у берегов Крыма никто не обстреливал и бомбы не сбрасывал. Данное заявление впоследствии было опровергнуто российской стороной, которая опубликовала видеозапись инцидента, где была запечатлена стрельба. Власти Великобритании заявили, что их корабль действовал в соответствии с международными нормами, по которым имел право пройти через «территориальные воды Украины».

Ранее по теме: МИД предупредил о последствиях для провокаторов в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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