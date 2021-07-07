МИД России прокомментировал убийство президента Гаити
Министерство иностранных дел России назвало внутренний конфликт и рост преступности в Гаити причиной убийства президента страны Жовенеля Моиза. Это следует из комментария официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
«Видим в произошедшем следствие длящегося уже продолжительное время внутреннего конфликта, всплесков насилия, разгула преступности в этой стране», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению Захаровой, супруга президента Гаити Мартин Моиз также скончалась. Ранее премьер-министр страны Клод Жозеф рассказал о госпитализации женщины после получения ею ранений во время нападения на резиденцию главы государства. После этого телеканал TeleSUR TV, а также издания El Dia, El Sol de Mexico и Expresionenred сообщили о смерти первой леди. Кроме того, соболезнования в связи с гибелью четы Моиз выразили президенты Эквадора и Доминиканской Республики.
Однако посольство Гаити в Доминикане опровергло факт смерти Мартин Моиз. Там указали, что женщина имеет стабильные показатели жизнедеятельности и что в аэропорту Порт-о-Пренса есть самолет, готовый доставить ее за границу для получения медицинской помощи, написал на своей странице в Twitter корреспондент NBC Дэвид Де Маттеис.
МИД России выразил соболезнования в связи с трагедией в Гаити. В ведомстве заявили, что нормализовать ситуацию в стране можно, сформировав «широкий внутриполитический консенсус при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права».
По информации, представленной Жозефом, неизвестные пробрались в резиденцию Моиз в ночь с 6 на 7 июля и смертельно ранили президента. Личности нападавших не установлены, однако известно, что они говорили на английском и испанском языках.
Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.