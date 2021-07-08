В Кремле оценили перспективы признания «Спутник V» в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в случае отказа европейских стран от каких-либо предубеждений.
«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается, работа кропотливая, сложная, но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического или искусственного характера, лоббистского характера, то так или иначе наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — сказал Песков журналистам.
8 июля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз предложил российскому Минздраву обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. При этом госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС.
«Что касается и взаимного признания, и сертификатов и так далее — это то, что, конечно же, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, что будет неприемлемо для любого демократического общества. И поэтому это хороший сигнал. Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, можно ли найти компромисс между позициями посла ЕС и госсекретаря МИД Франции.
На вопрос, готова ли будет Россия признавать сертификаты о прививках других стран, представитель Кремля сказал: «Это надо все обсуждать. Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное – разговаривать, главное — начинать контакты в этой области».
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.