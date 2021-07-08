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В Кремле оценили перспективы признания «Спутник V» в ЕС

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в случае отказа европейских стран от каких-либо предубеждений.

«Понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш «Спутник». Работа в этом направлении продолжается, работа кропотливая, сложная, но мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического или искусственного характера, лоббистского характера, то так или иначе наша кропотливая работа завершится успехом и российская вакцина будет признана», — сказал Песков журналистам.

8 июля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз предложил российскому Минздраву обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. При этом госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС.

«Что касается и взаимного признания, и сертификатов и так далее — это то, что, конечно же, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, что будет неприемлемо для любого демократического общества. И поэтому это хороший сигнал. Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, можно ли найти компромисс между позициями посла ЕС и госсекретаря МИД Франции.

На вопрос, готова ли будет Россия признавать сертификаты о прививках других стран, представитель Кремля сказал: «Это надо все обсуждать. Все зависит от деталей, все зависит от условий. Главное – разговаривать, главное — начинать контакты в этой области».

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных