В Кремле оценили перспективы признания «Спутник V» в ЕС

«Что касается и взаимного признания, и сертификатов и так далее — это то, что, конечно же, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной, конечно же, это то, что будет неприемлемо для любого демократического общества. И поэтому это хороший сигнал. Готовность к диалогу – это всегда хорошо, это то, что мы высоко ценим», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, можно ли найти компромисс между позициями посла ЕС и госсекретаря МИД Франции.