Посол Антонов потребовал от США уважения к России

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», — заявил Антонов. Он отметил, что «кое-кто в Вашингтоне» придерживается мнения, что Россию можно использовать, когда понадобится, а затем отодвинуть в сторону и «всячески шельмовать», когда она не будет полезна для интересов США.