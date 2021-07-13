Посол Антонов потребовал от США уважения к России
Руководство США должно уважать Россию и учитывать ее интересы, чтобы построить с ней взаимовыгодные отношения, заявил посол России в США Анатолий Антонов в ходе выступления перед студентами в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее. Его слова приводятся в аккаунте посольства в Facebook.
«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», — заявил Антонов. Он отметил, что «кое-кто в Вашингтоне» придерживается мнения, что Россию можно использовать, когда понадобится, а затем отодвинуть в сторону и «всячески шельмовать», когда она не будет полезна для интересов США.
«В нынешней турбулентной глобальной обстановке нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова», — подчеркнул дипломат.
В середине июня Антонов заявлял, что российская сторона рассчитывает провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей МИДа и госдепартамента США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. «Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере», — отметил посол.
16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры длились больше трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.