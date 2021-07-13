Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД Украины

Монастырский заявил журналистам, что ответил согласием на предложение президента, и это стало для него «самым сложным» решением в жизни. «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», – отметил он (цитата по ТАСС).