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Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД Украины

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД страны председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского, заявил в Telegram-канале депутат Александр Качура по итогам заседания фракции.

«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами», – написал Качура, отметив, что голосование за назначение состоится в ближайшую пятницу.

Монастырский заявил журналистам, что ответил согласием на предложение президента, и это стало для него «самым сложным» решением в жизни. «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», – отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. «Новое Время» сообщало, что в офисе Зеленского главным кандидатом на этот пост рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По данным издания, на эту должность рассматривается еще один кандидат – директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко.

Ранее по теме: Глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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