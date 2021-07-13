Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД страны председателя комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии «Слуга народа» Дениса Монастырского, заявил в Telegram-канале депутат Александр Качура по итогам заседания фракции.
«Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами», – написал Качура, отметив, что голосование за назначение состоится в ближайшую пятницу.
Монастырский заявил журналистам, что ответил согласием на предложение президента, и это стало для него «самым сложным» решением в жизни. «Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. «Новое Время» сообщало, что в офисе Зеленского главным кандидатом на этот пост рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По данным издания, на эту должность рассматривается еще один кандидат – директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко.