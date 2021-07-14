У здания Рады в Киеве прошли столкновения протестующих экс-силовиков с полицией

Столкновения произошли напротив Рады, на площади Конституции. Протестующие (по оценке издания, около тысячи человек) после оглашения требований потребовали у депутатов украинского парламента выйти к ним. После того как этого не произошло, демонстранты попытались сами проникнуть в Раду. Они прорвались через забор и кордон Нацгвардии, которыми разделена площадь Конституции — перед центральным входом в парламент. После этого правоохранители оттеснили их к улице Грушевского.