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У здания Рады в Киеве прошли столкновения протестующих экс-силовиков с полицией

Ведомости

У здания Верховной рады Украины в Киеве произошли столкновения между протестующими ветеранами украинского МВД и других силовых ведомств, требующих пересмотра пенсий, и полицией, передает «УНИАН».

Столкновения произошли напротив Рады, на площади Конституции. Протестующие (по оценке издания, около тысячи человек) после оглашения требований потребовали у депутатов украинского парламента выйти к ним. После того как этого не произошло, демонстранты попытались сами проникнуть в Раду. Они прорвались через забор и кордон Нацгвардии, которыми разделена площадь Конституции — перед центральным входом в парламент. После этого правоохранители оттеснили их к улице Грушевского.

По данным телеканала «Украина 24», правоохранители применили слезоточивый газ против протестующих.

Демонстранты также заявили, что если их требования не выполнят до 14 августа, то они будут проводить в Киеве более радикальные действия. В частности, планируется марш. Участники акции сообщили, что сегодня планируют также отправиться и к зданию Кабинета министров Украины.

Акция бывших силовиков касается требования перерасчета пенсий. По их мнению, они получают почти в три раза меньше положенного. Четырьмя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что при индексации доходов украинцев в 2017 г. вопрос об индексации пенсий силовиков не был урегулирован, и назвал это «несправедливостью».

Зеленский заявил, что по его поручению министерство социальной политики Украины разработало решение о повышении выплат военнослужащим, благодаря чему для 400 000 военных пенсионеров страны, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 г., будет установлена доплата в 2000 гривен, а минимальная пенсионная выплата силовикам будет установлена на уровне 3854 гривны. Также Зеленский пообещал, что будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат повышение почти в 700 гривен.

Однако, по заявлению протестующих, соответствующие поручения главам минобороны, МВД, нацгвардии, госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другим руководителям силовых ведомств пока так и не были даны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных