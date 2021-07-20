Истребители Израиля атаковали объекты рядом с сирийским Алеппо
Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского города Алеппо, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадима Кулить.
«19 июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо», — сказал Кулить.
Семь из восьми ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2». Оставшаяся ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира.
«Кроме того, вчера в ходе столкновений между конфликтующими друг с другом незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска «Абу-Зейдин» в районе города Эль-Баб провинции Алеппо», — отметил он.
Помимо этого российские военные зафиксировали 34 обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. В результате обстрелов ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок.