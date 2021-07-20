Истребители Израиля атаковали объекты рядом с сирийским Алеппо

Помимо этого российские военные зафиксировали 34 обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. В результате обстрелов ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок.