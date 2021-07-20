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Истребители Израиля атаковали объекты рядом с сирийским Алеппо

Ведомости

Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар по объектам в районе сирийского города Алеппо, сообщает Минобороны РФ со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадима Кулить.

«19 июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо», — сказал Кулить.

Семь из восьми ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2». Оставшаяся ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира.

«Кроме того, вчера в ходе столкновений между конфликтующими друг с другом незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными Турции, произошел минометный обстрел гуманитарного коридора и пункта пропуска «Абу-Зейдин» в районе города Эль-Баб провинции Алеппо», — отметил он.

Помимо этого российские военные зафиксировали 34 обстрела со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама. В результате обстрелов ранены 11 мирных жителей, в том числе один ребенок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных