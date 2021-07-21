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Лукашенко предупредил о риске третьей мировой войны из-за действий Европы

Ведомости

Гибридная война западных стран против Белоруссии, России и Китая может привести к третьей мировой войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», – сказал Лукашенко. Он отметил, что к такому развитию событий могут привести обвинения, выдвинутые Западом в адрес Минска в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair и наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после президентских выборов в республике, в которых победил Лукашенко. Белорусская оппозиция, страны ЕС и США не признали итоги выборов, в стране начались протестные акции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что они координируются из-за границы. После этих событий западные страны ввели против Минска санкции, аргументируя их в том числе нарушениями прав человека в республике. Санкции были усилены после инцидента с самолетом Ryanair.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко поручили разработать план по противодействию санкциям Запада

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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