Лукашенко предупредил о риске третьей мировой войны из-за действий Европы
Гибридная война западных стран против Белоруссии, России и Китая может привести к третьей мировой войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», – сказал Лукашенко. Он отметил, что к такому развитию событий могут привести обвинения, выдвинутые Западом в адрес Минска в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair и наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы.
Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после президентских выборов в республике, в которых победил Лукашенко. Белорусская оппозиция, страны ЕС и США не признали итоги выборов, в стране начались протестные акции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что они координируются из-за границы. После этих событий западные страны ввели против Минска санкции, аргументируя их в том числе нарушениями прав человека в республике. Санкции были усилены после инцидента с самолетом Ryanair.