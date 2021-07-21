Лукашенко предупредил о риске третьей мировой войны из-за действий Европы

«Европейцы, нацеливая гибридную войну на нас, Россию и даже на Китай, не только создают очаг высокого напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», – сказал Лукашенко. Он отметил, что к такому развитию событий могут привести обвинения, выдвинутые Западом в адрес Минска в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair и наплывом белорусских мигрантов в сторону Литвы.