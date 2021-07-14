Путин и Лукашенко поручили разработать план по противодействию санкциям Запада
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт МГТРК «Мир».
«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», — передает БЕЛТА слова пресс-секретаря.
Эйсмонт отметила, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. При этом одним из поводов для ее проведения стало письмо Лукашенко к Путину, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политики Запада.
«Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге», — добавила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран договорились, что цена на газ для республики в 2022 г. останется на уровне 2021 г. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика.