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Путин и Лукашенко поручили разработать план по противодействию санкциям Запада

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт МГТРК «Мир».

«Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям», — передает БЕЛТА слова пресс-секретаря.

Эйсмонт отметила, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. При этом одним из поводов для ее проведения стало письмо Лукашенко к Путину, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политики Запада.

«Президентам нужно было обсудить план совместных действий в данной ситуации, и во время телефонного разговора президент Путин предложил встретиться в Санкт-Петербурге», — добавила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран договорились, что цена на газ для республики в 2022 г. останется на уровне 2021 г. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных