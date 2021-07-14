Путин и Лукашенко поручили разработать план по противодействию санкциям Запада

Эйсмонт отметила, что главы государств наметили эту встречу еще в телефонном разговоре 1 июля. При этом одним из поводов для ее проведения стало письмо Лукашенко к Путину, касающееся экономики и финансов, а также противодействия санкционной политики Запада.