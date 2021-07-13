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Путин и Лукашенко договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились, что цена на газ для республики в 2022 г. останется на уровне 2021 г., заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 г. не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 г.», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Президенты также договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России.

В январе Лукашенко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2021 г. составит $128,5 за 1000 кубометров, отметив, что она могла бы быть более справедливой. Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 г. составляла $127 за 1000 кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Санкт-Петербург ранее сегодня. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика. Встреча прошла в Константиновском дворце и продлилась более пяти часов.

Ранее по теме: Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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