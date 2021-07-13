Путин и Лукашенко договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии

В январе Лукашенко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2021 г. составит $128,5 за 1000 кубометров, отметив, что она могла бы быть более справедливой. Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 г. составляла $127 за 1000 кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.