Путин и Лукашенко договорились о сохранении цены на газ для Белоруссии
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились, что цена на газ для республики в 2022 г. останется на уровне 2021 г., заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 г. не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 г.», – сказал Песков (цитата по ТАСС). Президенты также договорились о кредитной поддержке Белоруссии в связи с налоговым маневром в России.
В январе Лукашенко сообщил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2021 г. составит $128,5 за 1000 кубометров, отметив, что она могла бы быть более справедливой. Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 г. составляла $127 за 1000 кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.
Лукашенко прибыл на встречу с Путиным в Санкт-Петербург ранее сегодня. Темами для обсуждения двух лидеров стали развитие сотрудничества в различных сферах и международная проблематика. Встреча прошла в Константиновском дворце и продлилась более пяти часов.