В Польше заявили об усилиях страны по задержке запуска «Северного потока – 2»

«Мы задерживали финализацию Nord Stream II на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров», — сказал Пшидач. По его словам, чем дольше «Северный поток – 2» не работает, «тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС».