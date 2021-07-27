В Польше заявили об усилиях страны по задержке запуска «Северного потока – 2»
Польша приложит усилия, чтобы задержать запуск газопровода «Северный поток — 2», заявил в интервью «Польскому радио» замглавы МИД Польши Марцин Пшидач.
«Мы задерживали финализацию Nord Stream II на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен, уже давно Владимир Путин мог бы проявлять давление в отношении Украины или других наших партнеров», — сказал Пшидач. По его словам, чем дольше «Северный поток – 2» не работает, «тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС».
Ранее МИД Германии опубликовал совместное с США заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
В декабре 2019 г. «Газпром» и «Нафтогаз» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу начиная с 1 января 2020 г. По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020–2024 гг.