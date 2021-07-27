Более 1500 военных трех стран примут участие в учениях на границе с Афганистаном
Более 1500 военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц техники задействуют в учениях вблизи Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
«Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1500 военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в пресс-службе.
В ходе учений военнослужащие отработают защиту от вторжения бандгрупп и уничтожение «радикальных террористических группировок». Также будут отработаны тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.
Учения пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана с 5 по 10 августа. Полигон расположен в Хатлонской области Таджикистана.
В пресс-службе ЦВО уточнили, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, расположенной в двух городах — Душанбе и Бохтарев. Среди этих подразделений — горные мотострелковые, танковые, артиллерийские. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.