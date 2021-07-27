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Более 1500 военных трех стран примут участие в учениях на границе с Афганистаном

Ведомости

Более 1500 военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана и 300 единиц техники задействуют в учениях вблизи Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1500 военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», — сообщили в пресс-службе.

В ходе учений военнослужащие отработают защиту от вторжения бандгрупп и уничтожение «радикальных террористических группировок». Также будут отработаны тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Учения пройдут на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана с 5 по 10 августа. Полигон расположен в Хатлонской области Таджикистана.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, расположенной в двух городах — Душанбе и Бохтарев. Среди этих подразделений — горные мотострелковые, танковые, артиллерийские. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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