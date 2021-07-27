Более 1500 военных трех стран примут участие в учениях на границе с Афганистаном

В пресс-службе ЦВО уточнили, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, расположенной в двух городах — Душанбе и Бохтарев. Среди этих подразделений — горные мотострелковые, танковые, артиллерийские. Кроме того, в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.