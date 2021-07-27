Россия внесла в ООН проект конвенции по киберпреступности

Проект конвенции был разработан межведомственной рабочей группой по противодействию информационной преступности. Она была создана генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в 2020 г. и включила в себя как представителей прокуратуры, так и сотрудников МИД России вместе со специалистами из других заинтересованных министерств.