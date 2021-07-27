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Россия внесла в ООН проект конвенции по киберпреступности

Ведомости

Генпрокуратура России внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщает пресс-служба ведомства.

«Он (проект. — Прим. ред.) учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.)», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого проект предполагает расширение сферы международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе выявление, арест, конфискацию и возврат активов.

Проект конвенции был разработан межведомственной рабочей группой по противодействию информационной преступности. Она была создана генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в 2020 г. и включила в себя как представителей прокуратуры, так и сотрудников МИД России вместе со специалистами из других заинтересованных министерств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных