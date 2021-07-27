Россия внесла в ООН проект конвенции по киберпреступности
Генпрокуратура России внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, сообщает пресс-служба ведомства.
«Он (проект. — Прим. ред.) учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.)», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого проект предполагает расширение сферы международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе выявление, арест, конфискацию и возврат активов.
Проект конвенции был разработан межведомственной рабочей группой по противодействию информационной преступности. Она была создана генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в 2020 г. и включила в себя как представителей прокуратуры, так и сотрудников МИД России вместе со специалистами из других заинтересованных министерств.