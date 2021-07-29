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Пашинян предложил разместить наблюдателей ОДКБ на всей границе с Азербайджаном

Ведомости

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей Организации договора коллективной безопасности на всей границе Армении и Азербайджана, передает ТАСС.

«Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль нее», — сказал Пашинян в ходе заседания правительства республики.

По его словам, «Азербайджан, совершая свои провокации, пытается дискредитировать Организацию [Договора о] коллективной безопасности». В свою очередь Ереван, являясь членом ОДКБ, гарантирует, что не будет предпринимать никаких провокационных действий.

Помимо этого, исполняющий обязанности главы армянского правительства предложил рассмотреть вопрос расположения опорных пунктов пограничников РФ вдоль границы с Азербайджаном.

«В сложившейся ситуации целесообразно рассмотреть вопрос размещения опорных пунктов российских пограничников вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Это даст возможность проводить работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений», — отметил Пашинян.

28 июля минобороны Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном и нарушении перемирия. Баку, в свою очередь, заявил, что провокации в этом районе совершают войска Армении.

9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика освободила ряд районов Азербайджана. За соблюдением перемирия и безопасностью так называемого Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных