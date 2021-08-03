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Борис Джонсон встретился с Тихановской

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает Reuters. В ходе беседы глава британского правительства заверил Тихановскую в своей поддержке.

«Мы на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете», — сказал Джонсон бывшему кандидату в президенты Белоруссии.

28 июля встречу с Тихановской провел президент США Джо Байден. Стороны встретились в Белом доме.

Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.

5 июля офис экс-кандидата в президенты Белоруссии получил официальный дипломатический статус в Литве. В Белоруссии против Тихановской возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). Также она является фигурантом уголовного дела по факту создания экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии).

Ранее по теме: Байден встретился с Тихановской в Белом доме

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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