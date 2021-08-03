Борис Джонсон встретился с Тихановской
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщает Reuters. В ходе беседы глава британского правительства заверил Тихановскую в своей поддержке.
«Мы на вашей стороне, мы очень поддерживаем то, что вы делаете», — сказал Джонсон бывшему кандидату в президенты Белоруссии.
28 июля встречу с Тихановской провел президент США Джо Байден. Стороны встретились в Белом доме.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые выборы. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.
5 июля офис экс-кандидата в президенты Белоруссии получил официальный дипломатический статус в Литве. В Белоруссии против Тихановской возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). Также она является фигурантом уголовного дела по факту создания экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии).