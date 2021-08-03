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Грузинская партия обратилась за помощью к Путину

Ведомости

Грузинская политическая партия «Альянс патриотов» направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать улучшению отношений между странами. Документ подписали 42 человека, его разместила на своей странице в Facebook генеральный секретарь объединения Ирма Инашвили.

«Господин президент, мы обращаемся к вам в надежде на ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной думы, Совета Федерации и администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон», — сказано в тексте письма.

Авторы документа указали, что сейчас контакты Грузии с российской Госдумой, Совфедом и администрацией президента полностью «заморожены» при том, что это «совершенно точно не входит в интересы» страны. Так, по результатам опроса, проведенного в 2020 г., 75,8% жителей страны высказались за диалог с Россией, а 69,7% поддержали военный нейтралитет Грузии, резюмировали в письме.

В то же время в комментариях к письму Инашвили отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» «давно ни во что не ставит волю грузинского народа». Она выразила обеспокоенность в связи с учениями НАТО в Грузии и заявлениями России о намерении принять ответные военно-технические меры.

Также Инашвили заявила о сговоре партий «Грузинская мечта» и «Национальное движение», действиями которых, по ее словам, управляют США. Она резюмировала, что Москве и Тбилиси необходимо «разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон», чтобы найти общий язык.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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