Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с пандемией
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Боливии Луисом Арсе, лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обстоятельно рассмотрены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции с учетом договоренности о поставках в Боливию российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Стороны выразили удовлетворение развитием российско-боливийских связей и во многих других сферах, в том числе торгово-экономической, энергетической и гуманитарной.