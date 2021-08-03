Захарова прокомментировала ограничения для российских дипломатов в США

«Когда мы задавали им [представителям Госдепартамента США] вопрос, действуют ли такие же их ограничения в отношении дипломатов других стран, они промолчали. Еще раз хочу подчеркнуть, что это часть только той неадекватной и незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты Америки развернули в отношении российских дипломатических представителей и представительств», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».