Захарова прокомментировала ограничения для российских дипломатов в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трехлетний лимит пребывания для российских дипломатов в США частью неадекватной и незаконной деятельности Вашингтона против представительств России. Ее слова передает ТАСС.
«Когда мы задавали им [представителям Госдепартамента США] вопрос, действуют ли такие же их ограничения в отношении дипломатов других стран, они промолчали. Еще раз хочу подчеркнуть, что это часть только той неадекватной и незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты Америки развернули в отношении российских дипломатических представителей и представительств», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.
Помимо этого Антонов заявил, что своим требованием к 24 сотрудникам дипмиссий Вашингтон четко дал понять, что их документы продлевать не собираются. Он указал, что российское посольство заблаговременно и в строго в установленные сроки направляет необходимые документы в госдепартамент, однако реакции от него не поступает.
В свою очередь, пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс назвал слова Антонова «неточными»: в требовании Вашингтона к 24 российским дипломатам покинуть США до 3 сентября после истечения срока действия виз, по его словам, нет ничего нового. В соответствии с действующими нормами россияне должны подать заявления о продлении виз через три года, а каждое такое заявление рассматривается отдельно.