Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Захарова прокомментировала ограничения для российских дипломатов в США

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала трехлетний лимит пребывания для российских дипломатов в США частью неадекватной и незаконной деятельности Вашингтона против представительств России. Ее слова передает ТАСС.

«Когда мы задавали им [представителям Госдепартамента США] вопрос, действуют ли такие же их ограничения в отношении дипломатов других стран, они промолчали. Еще раз хочу подчеркнуть, что это часть только той неадекватной и незаконной деятельности, которую Соединенные Штаты Америки развернули в отношении российских дипломатических представителей и представительств», — сказала она  в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.

Помимо этого Антонов заявил, что своим требованием к 24 сотрудникам дипмиссий Вашингтон четко дал понять, что их документы продлевать не собираются. Он указал, что российское посольство заблаговременно и в строго в установленные сроки направляет необходимые документы в госдепартамент, однако реакции от него не поступает.

В свою очередь, пресс-секретарь американского госдепартамента Нед Прайс назвал слова Антонова «неточными»: в требовании Вашингтона к 24 российским дипломатам покинуть США до 3 сентября после истечения срока действия виз, по его словам, нет ничего нового. В соответствии с действующими нормами россияне должны подать заявления о продлении виз через три года, а каждое такое заявление рассматривается отдельно.

Ранее по теме: Госдеп объяснил требование к 24 дипломатам из России покинуть США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных