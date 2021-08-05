Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.
«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии», – говорится в заявлении.
Страны выразили сожаление в связи с тем, что Россия якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии, осудили «незаконное военное присутствие» РФ, осуществление ею контроля над Абхазией и Южной Осетией, а также ее шаги по «аннексии этих грузинских регионов». «Действия России явно нарушают международное право», – подчеркивается в заявлении.
Авторы напомнили в этой связи решение Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 г., в котором говорилось, что Россия, осуществляя контроль над Абхазией и Южной Осетией, несет ответственность за «серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, предотвращение возвращения грузин в свои дома».
Они призвали немедленно предоставить беспрепятственный доступ в Абхазию и Южную Осетию управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным организациям, а также подчеркнули необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.
Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия.