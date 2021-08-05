Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия.