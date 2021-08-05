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Семь стран призвали Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Ведомости

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующее совместное заявление распространили Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии», – говорится в заявлении.

Страны выразили сожаление в связи с тем, что Россия якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии, осудили «незаконное военное присутствие» РФ, осуществление ею контроля над Абхазией и Южной Осетией, а также ее шаги по «аннексии этих грузинских регионов». «Действия России явно нарушают международное право», – подчеркивается в заявлении.

Авторы напомнили в этой связи решение Большой палаты Европейского суда по правам человека от 21 января 2021 г., в котором говорилось, что Россия, осуществляя контроль над Абхазией и Южной Осетией, несет ответственность за «серьезные нарушения прав человека, включая убийства мирных жителей, пытки военнопленных, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, предотвращение возвращения грузин в свои дома».

Они призвали немедленно предоставить беспрепятственный доступ в Абхазию и Южную Осетию управлению Верховного комиссара по правам человека и другим международным и региональным правозащитным организациям, а также подчеркнули необходимость мирного урегулирования российско-грузинского конфликта на основе международного права, включая Устав ООН и Хельсинкский Заключительный акт.

Разрыв дипломатических отношений между Россией и Грузией произошел после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. О ней последние заявили после войны с Грузией 1992–1993 гг., однако другие государства ее не признали. 8 августа 2008 г., после ввода грузинских войск в столицу Южной Осетии Цхинвал, Россия вступила в боевые действия.

Ранее по теме: ЕСПЧ вынес вердикт по иску Грузии к России о нарушениях прав человека в войне 2008 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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