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Памфилова усомнилась в необходимости переноса выборов с сентября

Ведомости

Предложения о переносе выборов с сентября на декабрь из-за пандемии коронавируса являются «спорными», заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

«Я считаю заявления некоторых о том, что "давайте мы отложим выборы", мягко говоря, спорные. А насколько отложим? Мы уверены с вами, что к декабрю или через полгода ситуация улучшится? Кто может прогнозировать, в каких алгоритмах, с какими последствиями, в каких видах будет развиваться пандемия? Никто», — сказала Памфилова.

В то же время ранее, в июле, председатель ЦИК допустила перенос единого дня голосования (ЕДГ) с сентября на время школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу из-за размещения избирательных участков в школах. По словам Памфиловой, возможные даты нового ЕДГ — в течение недели в апреле или в октябре. Одновременно, таким образом, можно было бы, по ее мнению, унифицировать во всех школах России даты каникул. Памфилова подчеркнула, что в ближайшей перспективе отказаться от использования площадок школ для голосования невозможно.

В середине июля, «Интерфакс» со ссылкой на членов ЦИК сообщил, что в данный момент вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за пандемии коронавируса не рассматривается.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

Ранее по теме: В ЦИК не обсуждают перенос даты выборов в Госдуму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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