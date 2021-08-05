Памфилова усомнилась в необходимости переноса выборов с сентября
Предложения о переносе выборов с сентября на декабрь из-за пандемии коронавируса являются «спорными», заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«Я считаю заявления некоторых о том, что "давайте мы отложим выборы", мягко говоря, спорные. А насколько отложим? Мы уверены с вами, что к декабрю или через полгода ситуация улучшится? Кто может прогнозировать, в каких алгоритмах, с какими последствиями, в каких видах будет развиваться пандемия? Никто», — сказала Памфилова.
В то же время ранее, в июле, председатель ЦИК допустила перенос единого дня голосования (ЕДГ) с сентября на время школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу из-за размещения избирательных участков в школах. По словам Памфиловой, возможные даты нового ЕДГ — в течение недели в апреле или в октябре. Одновременно, таким образом, можно было бы, по ее мнению, унифицировать во всех школах России даты каникул. Памфилова подчеркнула, что в ближайшей перспективе отказаться от использования площадок школ для голосования невозможно.
В середине июля, «Интерфакс» со ссылкой на членов ЦИК сообщил, что в данный момент вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за пандемии коронавируса не рассматривается.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.