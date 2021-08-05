Памфилова усомнилась в необходимости переноса выборов с сентября

В то же время ранее, в июле, председатель ЦИК допустила перенос единого дня голосования (ЕДГ) с сентября на время школьных каникул, чтобы не мешать учебному процессу из-за размещения избирательных участков в школах. По словам Памфиловой, возможные даты нового ЕДГ — в течение недели в апреле или в октябре. Одновременно, таким образом, можно было бы, по ее мнению, унифицировать во всех школах России даты каникул. Памфилова подчеркнула, что в ближайшей перспективе отказаться от использования площадок школ для голосования невозможно.