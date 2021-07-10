В ЦИК не обсуждают перенос даты выборов в Госдуму

6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что альтернативу избирательным участкам в школах пока найти невозможно, однако можно говорить лишь о возможности переноса единого дня голосования с сентября на школьные каникулы, чтобы не мешать учебному процессу.