В ЦИК не обсуждают перенос даты выборов в Госдуму
В Центризбиркоме России в данный момент не рассматривают вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных членов ЦИК.
Отсутствие таких обсуждений подтвердил агентству и зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что российские власти изучают вопрос о переносе выборов на конец этого года или весну 2022 г.
6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что альтернативу избирательным участкам в школах пока найти невозможно, однако можно говорить лишь о возможности переноса единого дня голосования с сентября на школьные каникулы, чтобы не мешать учебному процессу.
В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.