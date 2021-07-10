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В ЦИК не обсуждают перенос даты выборов в Госдуму

Ведомости

В Центризбиркоме России в данный момент не рассматривают вопрос о переносе даты выборов в Госдуму на более поздний срок из-за эпидемиологической обстановки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных членов ЦИК.

Отсутствие таких обсуждений подтвердил агентству и зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что российские власти изучают вопрос о переносе выборов на конец этого года или весну 2022 г.

6 июля председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что альтернативу избирательным участкам в школах пока найти невозможно, однако можно говорить лишь о возможности переноса единого дня голосования с сентября на школьные каникулы, чтобы не мешать учебному процессу.

В единый день голосования 19 сентября 2021 г. пройдут выборы Госдумы восьмого созыва. Кроме того, одновременно будут проводиться региональные и муниципальные выборы, в частности, выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов. 

Ранее по теме: Думская кампания 2021 года станет самой дорогой за историю страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных