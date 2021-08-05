Путин вызвал главу Минтранса в Кремль во время заседания правительства

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, — подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо сейчас после заседания правительства подъезжайте», — сказал Путин.