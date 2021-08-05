Путин вызвал главу Минтранса в Кремль во время заседания правительства
Президент России Владимир Путин в ходе совещания правительства, проходившего в режиме видеоконференции, вызвал в Кремль министра транспорта Виталия Савельева. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».
В ходе совещания Савельев попросил главу государства поддержать подготовленные Минтрансом инициативы, направленные на перевод почти всех перевозочных документов в электронный формат. По словам министра, это позволит снизить транзакционные издержки и ускорит организацию перевозок в стране.
«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, — подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо сейчас после заседания правительства подъезжайте», — сказал Путин.
Доклад главы Минтранса касался закона, который должен вступить в силу со следующего года. Согласно новым нормам, грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, операторы электронного документооборота и контрольно-надзорные органы смогут обмениваться транспортными накладными в электронном виде через государственную электронную систему перевозочных документов. Оператором этой системы является Минтранс. Реализацию необходимых подзаконных актов ведомство намерено обеспечить при содействии Федеральной налоговой службы (ФНС) и при участии отраслевых организаций.
С 2023 г. планируется обязать участников данного рынка перейти на электронный документооборот. В дальнейшем предполагается распространение системы на все виды транспорта, что будет гораздо выгоднее для бюджета. Вдобавок Савельев заявил о намерении Минтранса перевести в электронный вид путевые листы. Сопутствующий законопроект, по его словам, уже подготовлен.
Савельев уточнил, что снижение бумажного оборота также облегчит процесс получения документов и снизит стоимость товаров, потому что пока в них заложены транспортные издержки. Наконец, мера будет полезна в условиях пандемии коронавируса, так как снизит контакты между людьми, добавил Савельев.