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Путин вызвал главу Минтранса в Кремль во время заседания правительства

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания правительства, проходившего в режиме видеоконференции, вызвал в Кремль министра транспорта Виталия Савельева. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

В ходе совещания Савельев попросил главу государства поддержать подготовленные Минтрансом инициативы, направленные на перевод почти всех перевозочных документов в электронный формат. По словам министра, это позволит снизить транзакционные издержки и ускорит организацию перевозок в стране.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, — подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо сейчас после заседания правительства подъезжайте», — сказал Путин.

Доклад главы Минтранса касался закона, который должен вступить в силу со следующего года. Согласно новым нормам, грузоотправители, перевозчики, грузополучатели, операторы электронного документооборота и контрольно-надзорные органы смогут обмениваться транспортными накладными в электронном виде через государственную электронную систему перевозочных документов. Оператором этой системы является Минтранс. Реализацию необходимых подзаконных актов ведомство намерено обеспечить при содействии Федеральной налоговой службы (ФНС) и при участии отраслевых организаций.

С 2023 г. планируется обязать участников данного рынка перейти на электронный документооборот. В дальнейшем предполагается распространение системы на все виды транспорта, что будет гораздо выгоднее для бюджета. Вдобавок Савельев заявил о намерении Минтранса перевести в электронный вид путевые листы. Сопутствующий законопроект, по его словам, уже подготовлен.

Савельев уточнил, что снижение бумажного оборота также облегчит процесс получения документов и снизит стоимость товаров, потому что пока в них заложены транспортные издержки. Наконец, мера будет полезна в условиях пандемии коронавируса, так как снизит контакты между людьми, добавил Савельев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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