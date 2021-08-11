МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске

«Но фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек», — отметил представитель белорусского МИДа в ответ на вопрос агентства «РИА Новости».