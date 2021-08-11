МИД Белоруссии предложил США сократить численность посольства в Минске
Белоруссия предложила США сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь МИДа республики Анатолий Глаз. Такие меры предпринимаются белорусской стороной в ответ на расширение ограничительных мер со стороны Вашингтона.
«Но фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне. В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек», — отметил представитель белорусского МИДа в ответ на вопрос агентства «РИА Новости».
При этом пресс-секретарь добавил, что МИД республики оставляет за собой право принять дополнительные ответные меры.
9 августа США расширили санкции против Белоруссии, выразив тем самым недовольство политической ситуацией в стране. Ограничения коснулись ряда компаний и физических лиц. В частности, «Беларуськалий» оказался в санкционном списке под предлогом того, что он является одним из крупнейших государственных предприятий страны и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, что делает его «источником незаконного богатства для режима».
Под санкциями также оказались Национальный олимпийский комитет Белоруссии, бизнесмены, «поддерживающие режим Лукашенко», 15 компаний, с которыми они связаны, включая белорусский Абсолютбанк, и другие юрлица, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Белоруссии.