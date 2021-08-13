СМИ узнали о намерении президента Афганистана Ашрафа Гани бежать из страны

12 августа представители запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти из 34 провинций страны: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны, в том числе весь участок с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном.