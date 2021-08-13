СМИ узнали о намерении президента Афганистана Ашрафа Гани бежать из страны
Президент Афганистана Ашраф Гани может в ближайшее время обратиться к жителям в связи с обострением внутриполитической обстановки и покинуть страну, сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
В публикации говорится, что, как стало известно репортеру Al Mayadeen в Кабуле, «ожидается», что президент Гани может покинуть Афганистан «в любой момент». Источник телеканала других подробностей не приводит.
Ранее сегодня стало известно, что США и Германия решили свести до минимума дипломатический персонал в Афганистане, а Дания и Норвегия заявили о временном закрытии посольств в Кабуле, а также эвакуации дипломатов и работников миссий афганского происхождения. До этого The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что в Белом доме допускают падение столицы Афганистана — Кабула — в течение 90 дней.
12 августа представители запрещенного в России экстремистского движения «Талибан» заявили о захвате второго по величине города Афганистана — Кандагара. Кроме того, талибы взяли еще один значительный афганский город — Газни, центр одноименной провинции, расположенный на юго-западе страны, на пути из Кабула в Кандагар. Не считая Газни, с прошлой пятницы под контроль талибов попали столицы девяти из 34 провинций страны: Файзабад, Фарах, Пули-Хумри, Сари-Пуль, Шеберган, Айбак, Кундуз, Талукан и Зарандж. По заявлению «Талибана», движение контролирует 90% государственной границы страны, в том числе весь участок с Узбекистаном, Таджикистаном и Ираном.
Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того, как по указанию президента США Джо Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.