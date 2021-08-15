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СМИ: президент Афганистана покинул страну

Ведомости

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне сообщений о скорой мирной передаче власти движению «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), сообщили Al Arabiya и TOLO News со ссылкой на источники.

По информации Al Arabiya, Гани в сопровождении советника по нацбезопасности отправился в Таджикистан. Ранее талибы, окружив Кабул, заявили о переходе под свой контроль всей страны. Позднее появилась информация о прибытии в президентский дворец делегации талибов на переговоры, а глава МВД Афганистана Саттар Мирзаквал в эфире телеканала TOLO News сообщил, что штурма столицы не будет, смена власти пройдет мирно.

Как отмечают СМИ, в ходе переговоров стороны решили, что переходное правительство возглавит Али Ахмад Джалали, ученый и экс-глава МВД страны. Посольство России, передает ТАСС, заявило о готовности РФ сотрудничать с переходным правительством.

Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.

Ранее по теме: США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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