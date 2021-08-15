СМИ: президент Афганистана покинул страну

По информации Al Arabiya, Гани в сопровождении советника по нацбезопасности отправился в Таджикистан. Ранее талибы, окружив Кабул, заявили о переходе под свой контроль всей страны. Позднее появилась информация о прибытии в президентский дворец делегации талибов на переговоры, а глава МВД Афганистана Саттар Мирзаквал в эфире телеканала TOLO News сообщил, что штурма столицы не будет, смена власти пройдет мирно.