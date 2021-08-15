СМИ: президент Афганистана покинул страну
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну на фоне сообщений о скорой мирной передаче власти движению «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено), сообщили Al Arabiya и TOLO News со ссылкой на источники.
По информации Al Arabiya, Гани в сопровождении советника по нацбезопасности отправился в Таджикистан. Ранее талибы, окружив Кабул, заявили о переходе под свой контроль всей страны. Позднее появилась информация о прибытии в президентский дворец делегации талибов на переговоры, а глава МВД Афганистана Саттар Мирзаквал в эфире телеканала TOLO News сообщил, что штурма столицы не будет, смена власти пройдет мирно.
Как отмечают СМИ, в ходе переговоров стороны решили, что переходное правительство возглавит Али Ахмад Джалали, ученый и экс-глава МВД страны. Посольство России, передает ТАСС, заявило о готовности РФ сотрудничать с переходным правительством.
Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.