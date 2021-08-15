США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле
Посольство США в Кабуле покинули первые несколько сотрудников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Большинство сотрудников уже готовы покинуть страну, посольство пока продолжает работу, США направили дополнительные войска для обеспечения безопасности эвакуации.
Эвакуация началась на фоне взятия боевиками движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) города Джелалабад на востоке Афганистана. Как отмечает агентство, президент США Джо Байден санкционировал отправку 5000 военнослужащих на обеспечения «упорядоченного и безопасного» вывода американского персонала.
Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того, как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.