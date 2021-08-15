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США начали эвакуацию своего посольства в Кабуле

Ведомости

Посольство США в Кабуле покинули первые несколько сотрудников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Большинство сотрудников уже готовы покинуть страну, посольство пока продолжает работу, США направили дополнительные войска для обеспечения безопасности эвакуации. 

Эвакуация началась на фоне взятия боевиками движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) города Джелалабад на востоке Афганистана. Как отмечает агентство, президент США Джо Байден санкционировал отправку 5000  военнослужащих на обеспечения «упорядоченного и безопасного» вывода американского персонала.

Правительство Афганистана начало стремительно терять контроль над территорией страны с мая, после того, как по указанию президента Байдена начался вывод американских войск из страны. Они должны покинуть афганскую территорию, за исключением аэропорта Кабула и охраны дипмиссий, к началу сентября. К началу июля из Афганистана ушла большая часть американских подразделений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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