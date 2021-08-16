В Германии допустили отказ от «Северного потока — 2» при новом правительстве
Новое немецкое правительство, если его сформируют «Зеленые», может отказаться от газопровода «Северный поток — 2», заявил председатель партии «Альтернатива для Германии» («АдГ») Йорг Мойтен в интервью «Известиям».
«Новое федеральное правительство во главе с «Зелеными» может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию («Северный-поток — 2». — Прим ред.)», — сказал Мойтен. По его словам, последствием такого шага станет «конец Германии как развитой промышленной державы» и «конец текущего взлета этой якобы «Зеленой» партии».
21 июля США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором частично обговариваются условия работы «Северного потока — 2». В частности, в нем говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Кроме того, США и ФРГ в совместном заявлении обещали создать «зеленый» фонд для инвестиций в украинскую экономику, в который они намереваются привлечь не менее $1 млрд.
До этого, 4 июня, президент России Владимир Путин сообщил о завершении прокладки первой нитки трубопровода, а 11 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил в интервью газете Handelsblatt, что строительные работы по второй нитке трубопровода завершены на 98%.
«Северный поток — 2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.