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Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для рассчитывающих на помощь США

Ведомости

Ситуация с падением проамериканского правительства Афганистана под напором «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) является уроком для стран, рассчитывающих на помощь США, завил экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — написал Саакашвили в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «если бы грузинская армия (в 2008 г. — Прим. ред.) героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы».

Тогда, после того как российские войска вошли в грузинские Гори и Поти во время войны в Южной Осетии и были на пути к грузинской столице, американцы направили в аэропорт Тбилиси свои военно-транспортные самолеты, а в Черное море — военные корабли.

«Это касается осенних планов России насчет Украины (информации о сосредоточении российских войск во время обострения в Донбассе в марте-апреле 2021 г. — Прим.ред.). Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь», — подчеркнул Саакашвили.

15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул .Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.

Ранее по теме: СМИ сообщили о панике и стрельбе в аэропорту Кабула

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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