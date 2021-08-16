Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для рассчитывающих на помощь США
Ситуация с падением проамериканского правительства Афганистана под напором «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) является уроком для стран, рассчитывающих на помощь США, завил экс-президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.
«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе», — написал Саакашвили в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что «если бы грузинская армия (в 2008 г. — Прим. ред.) героически не сопротивлялась, американцы бы точно не послали свои силы».
Тогда, после того как российские войска вошли в грузинские Гори и Поти во время войны в Южной Осетии и были на пути к грузинской столице, американцы направили в аэропорт Тбилиси свои военно-транспортные самолеты, а в Черное море — военные корабли.
«Это касается осенних планов России насчет Украины (информации о сосредоточении российских войск во время обострения в Донбассе в марте-апреле 2021 г. — Прим.ред.). Мы должны быть готовыми защищаться, и когда мы будем готовы сдерживать врага хоть какой-то период, только после этого можно рассчитывать на американскую помощь», — подчеркнул Саакашвили.
15 августа боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул .Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.