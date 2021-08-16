СМИ сообщили о панике и стрельбе в аэропорту Кабула
В аэропорту Кабула, который остался последним способом покинуть Афганистан после его захвата запрещенной в России террористической группировкой «Талибан», паника и слышится стрельба. Возможны пострадавшие и погибшие, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев. Reuters со ссылкой на американского чиновника подтверждает информацию о том, что военные США стреляли в воздух, чтобы отпугнуть прорвавшихся на взлетную полосу беженцев.
По совам очевидцев, в давке могли погибнуть несколько человек. Руководство воздушной гавани попросило жителей Кабула «не стремиться в аэропорт». Сейчас там находятся военно-транспортные самолеты стран НАТО, которые эвакуируют преимущественно иностранных дипломатов и граждан, а также сотрудников посольств.
Пентагон намерен увеличить число своих военных в аэропорту Кабула до 6000 для обеспечения безопасности эвакуации сотрудников посольства США и американских граждан. По последним данным, вылеты коммерческих рейсов из аэропорта Кабула прекращены. AFP сообщает, что это произошло из-за паники в аэропорту. Там еще находятся гражданские пассажирские самолеты.
Ранее более 60 стран мира призвали дать возможность гражданам Афганистана и иностранцам безопасно покинуть территорию страны. Это говорится в распространенном госдепартаментом США заявлении. Управление гражданской авиации Афганистана открыло воздушное пространство над Кабулом для военных самолетов и попросило гражданские рейсы облетать страну.
Вчера вечером,15 августа, талибы взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город без боя по договоренности с проамериканским правительством. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, бежали и высшие чиновники. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Посольство России остается в афганской столице под гарантии безопасности своих сотрудников со стороны талибов.
Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и начало августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к началу второй недели месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, днем 15 августа был сдан Мазари-Шариф. К вечеру того же дня вместе со столицей прекратили сопротивление и другие немногочисленные очаги в разных уголках страны.