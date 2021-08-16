СМИ сообщили о панике и стрельбе в аэропорту Кабула

Военно-политическая обстановка в Афганистане начала стремительно меняться с мая, после решения о выводе войск США из страны к сентябрю этого года. За июль и начало августа поддерживаемые Вашингтоном афганские власти потеряли контроль над большей частью страны, а к началу второй недели месяца под власть талибов перешли все крупные города Афганистана кроме Кабула, Кандагара и Мазари-Шарифа, а также вся граница. 12 августа пал Кандагар, днем 15 августа был сдан Мазари-Шариф. К вечеру того же дня вместе со столицей прекратили сопротивление и другие немногочисленные очаги в разных уголках страны.