Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле
Здание российского посольства в Кабуле снаружи взяли под охрану боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан». Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — сказал Кабулов. В то же время он добавил, что часть сотрудников дипмиссии будут отправлены в отпуска и эвакуированы, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия».
Кроме того, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в распространенном сегодня обращении заявил, что талибы подтвердили готовность обеспечить безопасность иностранных посольств, в том числе российского. Он добавил, что рассматривается вопрос о перевозе афганцев с российскими паспортами в Россию после получения соответствующей просьбы.
В это время посольства США и европейских государств эвакуированы в аэропорт Кабула для вывоза дипломатов и персонала из страны. Туда же устремились афганцы, сотрудничавшие с проамериканским правительством, и их семьи, в надежде покинуть Афганистан. Ранее сообщалось о панике в воздушной гавани, гибели в давке нескольких человек и стрельбе в воздух охраняющих аэропорт американских военных. Управление гражданской авиации Афганистана открыло воздушное пространство над Кабулом для участвующих в эвакуации военных самолетов и попросило гражданские рейсы облетать страну.
Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.