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Талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле

Ведомости

Здание российского посольства в Кабуле снаружи взяли под охрану боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан». Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России», — сказал Кабулов. В то же время он добавил, что часть сотрудников дипмиссии будут отправлены в отпуска и эвакуированы, «чтобы не создавать слишком большое количество присутствия».

Кроме того, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в распространенном сегодня обращении заявил, что талибы подтвердили готовность обеспечить безопасность иностранных посольств, в том числе российского. Он добавил, что рассматривается вопрос о перевозе афганцев с российскими паспортами в Россию после получения соответствующей просьбы.

В это время посольства США и европейских государств эвакуированы в аэропорт Кабула для вывоза дипломатов и персонала из страны. Туда же устремились афганцы, сотрудничавшие с проамериканским правительством, и их семьи, в надежде покинуть Афганистан. Ранее сообщалось о панике в воздушной гавани, гибели в давке нескольких человек и стрельбе в воздух охраняющих аэропорт американских военных. Управление гражданской авиации Афганистана открыло воздушное пространство над Кабулом для участвующих в эвакуации военных самолетов и попросило гражданские рейсы облетать страну.

Накануне, 15 августа, боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Иностранные посольства эвакуировали свой персонал в аэропорт Кабула для подготовки к вывозу за пределы страны. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе американских войск из страны до начала сентября.

Ранее по теме: Более 60 государств призвали разрешить свободный выезд людей из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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