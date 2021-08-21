Талибы намерены представить новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) планирует в ближайшие недели представить новую модель управления Афганистаном, рассказал Reuters представитель боевиков.
«Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления в ближайшие недели», – сказал он.
По его словам, новая система управления «защитит права каждого».
Боевики запрещенного в России террористического движения «Талибан» 15 августа взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и находится сейчас с семьей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Высшие чиновники и руководители силовиков также бежали.
Падение Кабула произошло чуть более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Датой окончательного вывода войск было названо 31 августа. Вашингтон вел войну с талибами в Афганистане и поддерживал созданное при его помощи прозападное правительство в Кабуле в течение 20 лет — с 2001 г. Попытки вывести американский контингент из страны начались при президенте Бараке Обаме, но затянулись на почти 10 лет.