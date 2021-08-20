Путин призвал не допустить распада Афганистана
«Талибан» (запрещен в России и признан террористической организацией) установил контроль почти над всем Афганистаном — это реальность, которую стоит признать, однако важно не допустить распада страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«Движение "Талибан" контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить. Не допуская, безусловно, развала афганского государства», — сказал Путин. Он добавил, что миру нужно прекратить «безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей и стремления строить в других странах демократию по чужим лекалам».
«Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни. Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом», — подчеркнул Путин. По его мнению, это лишь приводит к деградации государств, их политической и социальной системы.
«Вместе с тем мы видим, что талибы объявили об окончании боевых действий, приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий. Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь», — сказал Путин. По его словам, данный процесс должен внимательно отслеживаться международным сообществом при координирующей роли СБ ООН.
«На наш взгляд, необходимо предотвратить проникновение террористов всех мастей на территорию сопредельных с Афганистаном государств. В том числе под видом беженцев», — заключил Путин.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, почти все высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.