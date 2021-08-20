WSJ узнала о возражениях Путина и Байдена по войскам США возле Афганистана
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня высказывался против какой-либо роли американских войск в странах Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в российской и американской властях.
По данным газеты, позиция российского президента ограничила возможности США по размещению беспилотных летальных аппаратов в Афганистане и граничащих с ним странами. Данная позиция продиктована тем, что Россия хочет сохранить сферу влияния в Средней Азии, рассказали изданию действующие и бывшие американские чиновники.
Ограничения в доступе армии США в страны Средней Азии вынуждает американские войска полагаться на базы в Катаре и других странах Персидского залива.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил изданию, что Москва не видит «как военное присутствие США в Центральной Азии в любом виде может усилить безопасность участвующих стран и/или их соседей». «Это определенно не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни», — сказал Рябков.
Еще до переговоров Путина и Байдена WSJ сообщала, что США ищут возможность закрепления к странах Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов после ухода из Афганистана. США необходимы базы для размещения военных, беспилотников, истребителей и артиллерии.
Америка намеревалась с их помощью «с расстояния» поддерживать афганское правительство, а также сдерживать движение «Талибан» (запрещено в России).
17 июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что во время встречи с Байденом в Женеве Путин предложил США совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских баз в Таджикистане и Киргизии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РБК факт обсуждения Афганистана на переговорах.
15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.