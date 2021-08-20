Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

WSJ узнала о возражениях Путина и Байдена по войскам США возле Афганистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня высказывался против какой-либо роли американских войск в странах Средней Азии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в российской и американской властях. 

По данным газеты, позиция российского президента ограничила возможности США по размещению беспилотных летальных аппаратов в Афганистане и граничащих с ним странами. Данная позиция продиктована тем, что Россия хочет сохранить сферу влияния в Средней Азии, рассказали изданию действующие и бывшие американские чиновники. 

Ограничения в доступе армии США в страны Средней Азии вынуждает американские войска полагаться на базы в Катаре и других странах Персидского залива. 

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил изданию, что Москва не видит «как военное присутствие США в Центральной Азии в любом виде может усилить безопасность участвующих стран и/или их соседей». «Это определенно не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни», — сказал Рябков. 

Еще до переговоров Путина и Байдена WSJ сообщала, что США ищут возможность закрепления к странах Центрально-Азиатского и Ближневосточного регионов после ухода из Афганистана.  США необходимы базы для размещения военных, беспилотников, истребителей и артиллерии. 

Америка намеревалась с их помощью «с расстояния» поддерживать афганское правительство, а также сдерживать движение «Талибан» (запрещено в России). 

17 июля газета «Коммерсантъ» сообщала, что во время встречи с Байденом в Женеве Путин предложил США совместную с Москвой координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских баз в Таджикистане и Киргизии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РБК факт обсуждения Афганистана на переговорах. 

15 августа боевики «Талибана» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну в неизвестном направлении, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны.

Ранее по теме: Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом ситуации в Афганистане

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных