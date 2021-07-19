Песков рассказал об обсуждении Путиным и Байденом ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе саммита в Женеве обсуждали ситуацию в Афганистане и вывод американских войск из этой страны, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
При этом представитель Кремля не стал подтверждать или опровергать опубликованную ранее в газете «Коммерсантъ» информацию о том, что российский лидер предложил Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.
«Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», — сказал Песков.
По решению президента США Джо Байдена процесс вывода американский войск из Афганистана должен завершиться к 11 сентября 2021 г. Американские военные находились в стране с 2001 г., миссия в стране началась после терактов 11 сентября 2001 г., ответственность за которые взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая группировка, запрещенная в России). На данный момент войска выведены более чем на 95%. При этом Вашингтон пообещал продолжать поддерживать правительство Афганистана финансово, а также с воздуха, в том числе авиаударами с беспилотников по боевикам «Талибана» (запрещен в России).
На фоне вывода американских войск ситуация в Афганистане ухудшилась. Правительственные войска начали терять контроль над афганскими регионами.