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Меркель считает, что Лашет станет новым канцлером Германии

Ведомости

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет станет ее преемником на посту главы государства. 

«Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером ФРГ», – сказала она на предвыборном мероприятии в Берлине (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Меркель, главное личное качество Лашета, определяющее его политическую деятельность, – это «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.

Ранее по теме: Меркель рассказала о своем первом дне после ухода с поста канцлера

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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