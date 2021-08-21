Меркель считает, что Лашет станет новым канцлером Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет станет ее преемником на посту главы государства.
«Это повод бороться, чтобы за этими... годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером ФРГ», – сказала она на предвыборном мероприятии в Берлине (цитата по «РИА Новости»).
По мнению Меркель, главное личное качество Лашета, определяющее его политическую деятельность, – это «первоочередное внимание к достоинству людей, к строительству мостов между ними».
Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.