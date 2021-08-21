Меркель считает, что Лашет станет новым канцлером Германии

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 г. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем выберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых Христианско-демократический союз не будет возглавлять Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета.