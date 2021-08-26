Памфилова назвала избирательную систему России одной из самых прозрачных в мире
Российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции »Комсомольская правда».
«У нас одна из самых прозрачных систем избирательных в мире. Я готова с кем угодно поспорить. У нас идет в онлайн-режиме явка, показываем уже результаты, когда идут. Видеонаблюдение тотальное, которое мы сделаем. Я не буду все перечислять, я говорю, что самая прозрачная система в мире», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС), отметив, что достоверность результатов трудно исказить.
Она также призвала всех граждан и критиков приходить в качестве наблюдателей на выборы в сентябре. «Мы создали все условия для наблюдателей. Только призываем: хотите честных выборов — нечего болтать, приходите. Записывайтесь в наблюдатели, приходите», — добавила глава ЦИК.
Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.