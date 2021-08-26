Памфилова назвала избирательную систему России одной из самых прозрачных в мире

«У нас одна из самых прозрачных систем избирательных в мире. Я готова с кем угодно поспорить. У нас идет в онлайн-режиме явка, показываем уже результаты, когда идут. Видеонаблюдение тотальное, которое мы сделаем. Я не буду все перечислять, я говорю, что самая прозрачная система в мире», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС), отметив, что достоверность результатов трудно исказить.