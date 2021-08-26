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Памфилова назвала избирательную систему России одной из самых прозрачных в мире

Ведомости

Российская избирательная система является одной из самых прозрачных в мире, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции »Комсомольская правда».

«У нас одна из самых прозрачных систем избирательных в мире. Я готова с кем угодно поспорить. У нас идет в онлайн-режиме явка, показываем уже результаты, когда идут. Видеонаблюдение тотальное, которое мы сделаем. Я не буду все перечислять, я говорю, что самая прозрачная система в мире», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС), отметив, что достоверность результатов трудно исказить.

Она также призвала всех граждан и критиков приходить в качестве наблюдателей на выборы в сентябре. «Мы создали все условия для наблюдателей. Только призываем: хотите честных выборов — нечего болтать, приходите. Записывайтесь в наблюдатели, приходите», — добавила глава ЦИК.

Выборы Госдумы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Одновременно с ними пройдут региональные и муниципальные выборы, в частности – выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных