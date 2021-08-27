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РБК узнал о возможном назначении Поклонской послом на Островах Зеленого Мыса

Ведомости

Зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская может стать послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, пишет РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. По словам собеседника издания, кандидатуру Поклонской могут одобрить в «самое ближайшее время».

Кандидатов на должность послов рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Назначает на эту должность президент по согласованию с обеими палатами парламента. Республика Кабо-Верде находится в Западной Африке. Послом России в этой стране с 2018 г. является Владимир Соколенко, говорится на сайте дипмиссии.

В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма, это произошло после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. ее избрали депутатом Госдумы по списку «Единой России», она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. Поклонская оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».

В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам. В настоящее время она является заместителем председателя этого комитета.

В этом году депутат подала заявку на участие в праймериз «Единой России», намереваясь избираться в Госдуму следующего созыва. Однако в конце мая сняла свою кандидатуру «в связи с новой работой», о которой обещала сообщить позже.

Ранее по теме: Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных