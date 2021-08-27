РБК узнал о возможном назначении Поклонской послом на Островах Зеленого Мыса
Зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская может стать послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса, пишет РБК со ссылкой на два источника в Госдуме. По словам собеседника издания, кандидатуру Поклонской могут одобрить в «самое ближайшее время».
Кандидатов на должность послов рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Назначает на эту должность президент по согласованию с обеими палатами парламента. Республика Кабо-Верде находится в Западной Африке. Послом России в этой стране с 2018 г. является Владимир Соколенко, говорится на сайте дипмиссии.
В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма, это произошло после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. ее избрали депутатом Госдумы по списку «Единой России», она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. Поклонская оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».
В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам. В настоящее время она является заместителем председателя этого комитета.
В этом году депутат подала заявку на участие в праймериз «Единой России», намереваясь избираться в Госдуму следующего созыва. Однако в конце мая сняла свою кандидатуру «в связи с новой работой», о которой обещала сообщить позже.