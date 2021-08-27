РБК узнал о возможном назначении Поклонской послом на Островах Зеленого Мыса

В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма, это произошло после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. ее избрали депутатом Госдумы по списку «Единой России», она возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. Поклонская оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».