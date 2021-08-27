Число жертв в результате взрывов в Кабуле превысило 100
Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 103 человек, передает The Wall Street Journal. Из них 90 человек — жители Афганистана, еще 13 — американские военные. Еще около 150 жителей Афганистана и 15 американских военных получили ранения.
Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибли от 60 до 90 человек, еще более 140 получили ранения. Среди погибших оказались 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» ( ИГ; террористическая организация, запрещена в России), писал Reuters.
Президент США Джо Байден, комментируя теракты в Кабуле, пригрозил «расплатой» организаторам взрывов. По его словам, пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) и ИГ для проведения этой атаки. Талибам, по его словам, такое сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана.