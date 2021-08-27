Число жертв в результате взрывов в Кабуле превысило 100

Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибли от 60 до 90 человек, еще более 140 получили ранения. Среди погибших оказались 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» ( ИГ; террористическая организация, запрещена в России), писал Reuters.