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Число жертв в результате взрывов в Кабуле превысило 100

Ведомости

Число погибших в результате взрывов в Кабуле выросло до 103 человек, передает The Wall Street Journal. Из них 90 человек — жители Афганистана, еще 13 — американские военные. Еще около 150 жителей Афганистана и 15 американских военных получили ранения. 

Террористы произвели днем 26 августа атаки против эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. Как сообщил телеканал Sky News cо ссылкой на очевидцев, первое взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего возникла стрельба, а затем произошел второй взрыв, возможно, заминированной автомашины. По данным СМИ, погибли от 60 до 90 человек, еще более 140 получили ранения. Среди погибших оказались 13 американских военнослужащих. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» ( ИГ; террористическая организация, запрещена в России), писал Reuters.

Президент США Джо Байден, комментируя теракты в Кабуле, пригрозил «расплатой» организаторам взрывов. По его словам, пока нет доказательств, указывающих на сговор боевиков «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) и ИГ для проведения этой атаки. Талибам, по его словам, такое сотрудничество с ИГ невыгодно, поскольку они хотят скорейшего завершения операции США по эвакуации людей из Афганистана. 

Ранее по теме: Теракты рядом с аэропортом Кабула могут ускорить окончание эвакуации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных