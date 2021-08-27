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В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

Ведомости

На улицах немецкого города Тетеров, относящегося к земле Мекленбург — Передняя Померания, появились предвыборные плакаты партий Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) 72-летней давности, сообщает издание Nordkurier. На них в состав страны входит, в частности, Калининград, который на данный момент является российской территорией.

На старых плакатах изображена Германия в границах времен Второй мировой войны. По данным местной полиции, еще в нескольких городах Мекленбурга — Передней Померании расклеены старые плакаты Социал-демократической партии (СДПГ) и Свободной демократической партии (СвДП).

ХДС к появлению плакатов отношения не имеет, заявили изданию в партии. Там отметили, что подобные листовки «вводят в заблуждение и должны быть уничтожены, потому что они не одобрены ХДС». 

Цель подобной кампании неизвестна. По факту произошедшего начата проверка, полиция выясняет, представляет ли случившееся «общенациональное явление». Отмечается, что дело будет передано в прокуратуру крупнейшего города Мекленбурга — Передней Померании Росток.

Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца 18 по середину 20 века являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорий СССР. Впоследствии она вошла в состав России.

В конце сентября в Германии состоятся очередные парламентские выборы. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 21 августа Меркель выразила уверенность, что именно этот политик станет ее преемником. 

Ранее по теме: Меркель считает, что Лашет станет новым канцлером Германии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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