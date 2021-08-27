В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

В конце сентября в Германии состоятся очередные парламентские выборы. На них будут избраны члены 20-го созыва бундестага (федерального парламента Германии), которые в дальнейшем изберут нового канцлера страны. Это будут первые выборы с 2005 г., на которых ХДС не будет возглавлять нынешний канцлер Ангела Меркель. Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом на пост главы государства действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. 21 августа Меркель выразила уверенность, что именно этот политик станет ее преемником.