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В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградом в составе Германии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативной реакции Кремля на размещенные в Германии предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны.

«Мы знаем, мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность России. «Но, конечно, очень важно понимать такие устремления территориальные от политических сил Германии», – добавил пресс-секретарь президента.

Ранее издание Nordkurier сообщило, что на улицах немецкого города Тетеров, относящегося к земле Мекленбург – Передняя Померания, появились предвыборные плакаты партий Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 72-летней давности, на которых Калининград входит в состав Германии.

Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца 18 по середину 20 века являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорий СССР. Впоследствии она вошла в состав России.

Ранее по теме: В Германии развесили предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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