В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградом в составе Германии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативной реакции Кремля на размещенные в Германии предвыборные плакаты с Калининградом в составе страны.
«Мы знаем, мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность России. «Но, конечно, очень важно понимать такие устремления территориальные от политических сил Германии», – добавил пресс-секретарь президента.
Ранее издание Nordkurier сообщило, что на улицах немецкого города Тетеров, относящегося к земле Мекленбург – Передняя Померания, появились предвыборные плакаты партий Христианско-демократического союза Германии (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) 72-летней давности, на которых Калининград входит в состав Германии.
Калининград ранее назывался Кенигсбергом и с конца 18 по середину 20 века являлся административным центром германской провинции Восточная Пруссия. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции 1945 г. северную часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом временно отдали СССР. Позже Кенигсбергскую область полностью признали территорий СССР. Впоследствии она вошла в состав России.