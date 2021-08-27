В Кремле отреагировали на плакаты с Калининградом в составе Германии

«Мы знаем, мы видели сообщения СМИ. Реакция у нас негативная, отрицательная», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что это не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнению территориальную целостность России. «Но, конечно, очень важно понимать такие устремления территориальные от политических сил Германии», – добавил пресс-секретарь президента.