Совбез ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа

В нем также отмечается, что ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». При этом роль «Талибана» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) в заявлении не упоминается. Организация призывает привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов. Кроме того, члены СБ ООН в заявлении выражают сочувствие и соболезнования семьям погибших.