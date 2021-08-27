Совбез ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа
СБ ООН осудил нападения в районе международного аэропорта в Кабуле 26 августа. Заявление опубликовано в Twitter организации.
«Преднамеренное нападение на гражданских лиц и персонал, оказывающий помощь в эвакуации гражданских лиц, является особенно отвратительным и должно быть осуждено», — говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». При этом роль «Талибана» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) в заявлении не упоминается. Организация призывает привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов. Кроме того, члены СБ ООН в заявлении выражают сочувствие и соболезнования семьям погибших.
Ранее CBS News сообщило, что число погибших в результате вчерашних взрывов в аэропорту столицы Афганистана Кабул на данный момент составляет минимум 170 человек. По его данным, большинство погибших — афганцы. Из 13 скончавшихся американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами. Еще как минимум 18 солдат США ранены.
Днем 26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».