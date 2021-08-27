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Совбез ООН осудил теракты в Кабуле 26 августа

Ведомости

СБ ООН осудил нападения в районе международного аэропорта в Кабуле 26 августа. Заявление опубликовано в Twitter организации.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц и персонал, оказывающий помощь в эвакуации гражданских лиц, является особенно отвратительным и должно быть осуждено», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». При этом роль «Талибана» (движение запрещено в РФ и признано террористическим) в заявлении не упоминается. Организация призывает привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов. Кроме того, члены СБ ООН в заявлении выражают сочувствие и соболезнования семьям погибших.

Ранее CBS News сообщило, что число погибших в результате вчерашних взрывов в аэропорту столицы Афганистана Кабул на данный момент составляет минимум 170 человек. По его данным, большинство погибших — афганцы. Из 13 скончавшихся американских военнослужащих 10 были морскими пехотинцами. Еще как минимум 18 солдат США ранены.

Днем 26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». 

Ранее по теме: Число жертв взрывов в аэропорту Кабула выросло до 170

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных