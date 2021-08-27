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Конгрессмен сообщил о захвате «Талибаном» оружия США в Афганистане на $85 млрд

Ведомости

Боевики «Талибана» (группировка признана террористической и запрещена в России) захватили в Афганистане вооружений американского производства на $85 млрд и получили доступ к биометрии афганцев, в течение 20 лет сотрудничавших с антиталибской коалицией. Об этом заявил член Палаты представителей США, ветеран ВМС страны Джим Бэнкс.

«Администрация Байдена отдала в руки талибам американского военного снаряжения на $85 млрд. Позор», — следует из выступления Бэнкса, опубликованного в его Twitter. Конгрессмен уточнил, что в эту сумму входят как минимум 75 тыс. автомашин, 200 самолетов и вертолетов, и около 600 000 единиц стрелкового оружия.

«Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — посетовал конгрессмен. Бэнкс подчеркнул, что у администрации Байдена нет плана того, как вернуть это оружие назад, более того, команда нынешнего президента также не собирается отчитываться о судьбе этой военной техники.

Бэнкс также обвинил администрацию Байдена в том, что она позволила получить талибам доступ к биометрическим данным афганских граждан, сотрудничавших с армией США, их госструктурами и другими иностранными государствами, входившими в антитеррористическую коалицию.

«Сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и биографическими данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам», — сказал Бэнкс.

Как уточняет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, по неопубликованным данным ЦРУ, талибы также овладели более 2 000 бронемашин, включая Humvees, 40 вертолетами, включая UH-60 Black Hawks, а также разведывательными беспилотниками ScanEagle, которые можно использовать для целеуказания артиллерии.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что после захвата современной американской военной техники «Талибаном» существует угроза получения Россией и Китаем ее образцов. По словам Трампа, там находятся новейшие танки и ракеты, вертолеты  Black Hawk. Экс-президент подчеркнул, что на месте Байдена продумал бы вопрос об уничтожении этой техники при уходе из страны американских войск.

Ранее по теме: Трамп заявил о возможности России завладеть техникой США в Афганистане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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