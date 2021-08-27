Конгрессмен сообщил о захвате «Талибаном» оружия США в Афганистане на $85 млрд

«Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира», — посетовал конгрессмен. Бэнкс подчеркнул, что у администрации Байдена нет плана того, как вернуть это оружие назад, более того, команда нынешнего президента также не собирается отчитываться о судьбе этой военной техники.