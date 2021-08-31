Лавров оценил действия украинских властей
Каждая власть Украины становится все тупиковее и тупиковее, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее, я уже даже не знаю, чего ожидать», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве.
По словам российского министра, одной из крупных проблем украинской власти является то, что она «последовательно, упорно объявляет санкции против своих собственных граждан»: такие списки вводит Совет национальной безопасности Украины, а представители западных стран не обращают внимания «на это вопиющее нарушение элементарных прав человека», подчеркнул глава ведомства.
Говоря о перспективах «минского процесса», Сергей Лавров обратил внимание на принятие Киевом законов, которые запрещают реализацию этого комплекса мер. «Это касается и особого статуса территорий, где провозгласили народные республики Луганска и Донецка, это касается и русского языка, это касается и проведения там местных выборов по согласованному графику, это касается многого другого», — отметил глава российского МИДа.
11 августа МИД России выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины: с начала месяца Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, по данным ведомства, зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Тогда же в МИДе указали на законопроект «О государственной политике переходного периода», который 5 августа одобрил украинский кабмин. В нем говорится о «концепции переходного периода» в Донбассе, который подразумевает введение «особого правового режима» в регионе. В российском министерстве считают, что этот закон нацелен на «зачистку» территории «от нелояльных Киеву сил». Таким образом, он противоречит минским соглашениям.