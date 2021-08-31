Лавров оценил действия украинских властей

11 августа МИД России выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины: с начала месяца Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, по данным ведомства, зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Тогда же в МИДе указали на законопроект «О государственной политике переходного периода», который 5 августа одобрил украинский кабмин. В нем говорится о «концепции переходного периода» в Донбассе, который подразумевает введение «особого правового режима» в регионе. В российском министерстве считают, что этот закон нацелен на «зачистку» территории «от нелояльных Киеву сил». Таким образом, он противоречит минским соглашениям.