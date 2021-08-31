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Лавров оценил действия украинских властей

Ведомости

Каждая власть Украины становится все тупиковее и тупиковее, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается украинского кризиса, там в принципе каждый режим становится все тупиковее и тупиковее, я уже даже не знаю, чего ожидать», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве.

По словам российского министра, одной из крупных проблем украинской власти является то, что она «последовательно, упорно объявляет санкции против своих собственных граждан»: такие списки вводит Совет национальной безопасности Украины, а представители западных стран не обращают внимания «на это вопиющее нарушение элементарных прав человека», подчеркнул глава ведомства.

Говоря о перспективах «минского процесса», Сергей Лавров обратил внимание на принятие Киевом законов, которые запрещают реализацию этого комплекса мер. «Это касается и особого статуса территорий, где провозгласили народные республики Луганска и Донецка, это касается и русского языка, это касается и проведения там местных выборов по согласованному графику, это касается многого другого», — отметил глава российского МИДа.

11 августа МИД России выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины: с начала месяца Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, по данным ведомства, зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Тогда же в МИДе указали на законопроект «О государственной политике переходного периода», который 5 августа одобрил украинский кабмин. В нем говорится о «концепции переходного периода» в Донбассе, который подразумевает введение «особого правового режима» в регионе. В российском министерстве считают, что этот закон нацелен на «зачистку» территории «от нелояльных Киеву сил». Таким образом, он противоречит минским соглашениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных