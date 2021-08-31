CNN узнала о планах «Талибана» построить государство по образцу Ирана
«Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) планирует создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране — с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, с подчинением ему светской власти с премьером и правительством. Возглавит этот режим нынешний лидер движения Хайбатулла Ахундзада, сообщает индийский филиал CNN — телеканал News18 со ссылкой на источники.
По данным телеканала, верховный лидер будет считаться формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Он также будет лидером верховного совета по образцу иранского совета аятолл, в который войдут от 11 до 72 человек. Исполнительную власть может возглавить премьер-министр, на этот пост собеседники издания порочат Абдулу Гани Барадара — главу политофиса талибов в Катаре, или муллу Якуба — сына первого лидера группировки муллы Омара.
Местопребыванием верховного лидера может стать второй по значению город Афганистана, его «южная столица» — Кандагар, который в 1990-е гг. был опорой господства талибов в Афганистане. Светское правительство во главе с премьер-министром будет, вероятнее всего, располагаться в нынешней столице — Кабуле.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источники в «Талибане» сообщило, что Барадар по итогам консультаций в движении займет пост главы МИД страны. Сын основателя движения мулла Якуб возглавит Минобороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД. Имена других членов правительства «Талибана» будут названы позднее, пояснил источник. В то же время о параллельной структуре власти, о которой сообщает CNN, источники «РИА Новости» не сообщали. Также непонятно, выполнит ли «Талибан» свои обещания по строительству «инклюзивного» правительства, в которое войдут представители всех политических сил страны.
«Талибан» фактически пришел к власти в Афганистане 15 августа. Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны, где они находились почти 20 лет — с октября 2001 г.
Сейчас международно признанной является де-факто не существующая проамериканская Исламская Республика Афганистан, вице-президент которой Амрулла Салех объявил себя президентом после бегства главы государства Ашрафа Гани в ОАЭ. Салех является одним из лидеров антиталибских повстанцев в Панджшере, он попросил Запад о помощи против талибов, однако в качестве президента Афганистана его не признала ни одна страна. Военную помощь западные страны ему не оказали и не отреагировали на его призыв.
В свою очередь, «Талибан» после захвата Кабула провозгласил воссоздание «Исламского эмирата Афганистан» — такое название страна носила в 1996-2001 гг., когда была захвачена талибами. Тогда талибское правительство признавали Саудовская Аравия, Пакистан и ОАЭ, однако сейчас они открыто не поддерживают дипломатических контактов с новыми властями в Кабуле, так как «Талибан» признан террористическим на уровне ООН. Талибы, в свою очередь, пообещали создать «исламское» и «инклюзивное» правительство, места в котором, по их словам, займут все значимые политические силы в стране, но в рамках шариата.