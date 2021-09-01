Посол Афганистана в Душанбе заявил о планах талибов убить лидеров сопротивления
Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) намерены убить лидеров сопротивления, обосновавшихся в афганской провинции Панджшер. Об этом «РИА Новости» заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.
«Талибы не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — сказал Агбар. Он также выразил уверенность в том, что «Талибан», как и в 1990-е гг., не сможет занять Панджшер и сопротивление распространится и на другие районы Афганистана.
Дипломат также отметил отсутствие единства в рядах «Талибана». «Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций», — подчеркнул посол.
Панджшер — единственный район Афганистана, не подконтрольный талибам после того, как они захватили 15 августа Кабул и большинство провинций Афганистана. В середине августа сын убитого «Талибаном» полевого командира Ахмадшаха Масуда, Ахмад Масуд вместе с объявившим себя президентом бывшим вице-президентом страны Амруллой Салехом заявил о создании сопротивления группировке. Масуд попросил у стран Запада помощи оружием.
В 20-х числах августа сообщалось о переговорах сопротивления с «Талибаном», однако позже группировка выдвинула повстанцам ультиматум о безоговорочной сдаче, который был ими отвергнут. Сейчас однако активных боевых действий в Панджшере не ведется. Отряды «Талибана» окружили провинцию и готовятся к ее осаде.
Накануне СМИ сообщили детали нового государственного устройства Афганистана, которое решили ввести талибы. Так, индийский филиал CNN выяснил, что группировка планирует создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране, — с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, с подчинением ему светской власти с премьером и правительством. Верховный лидер будет иметь резиденцию в Кандагаре, а «светское» правительство — в Кабуле. По сведениям источников телеканала, возглавит этот режим нынешний лидер движения Хайбатулла Ахундзад. Премьер-министром «светского» правительства станет Абдула Гани Барадар — глава политического офиса «Талибана», с которым ранее США вели переговоры в Катаре о выводе войск.
В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источники в группировке передают другую информацию: Барадар якобы займет пост главы МИДа страны, сын основателя движения мулла Якуб возглавит минобороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД. О структуре над этим правительством собеседники издания не упоминали.