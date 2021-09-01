Посол Афганистана в Душанбе заявил о планах талибов убить лидеров сопротивления

«Талибы не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — сказал Агбар. Он также выразил уверенность в том, что «Талибан», как и в 1990-е гг., не сможет занять Панджшер и сопротивление распространится и на другие районы Афганистана.