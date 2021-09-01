Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Посол Афганистана в Душанбе заявил о планах талибов убить лидеров сопротивления

Ведомости

Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) намерены убить лидеров сопротивления, обосновавшихся в афганской провинции Панджшер. Об этом «РИА Новости» заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар.

«Талибы не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. Они не соглашаются ни на какие условия на переговорах в Дохе. Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — сказал Агбар. Он также выразил уверенность в том, что «Талибан», как и в 1990-е гг., не сможет занять Панджшер и сопротивление распространится и на другие районы Афганистана.

Дипломат также отметил отсутствие единства в рядах «Талибана». «Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций», — подчеркнул посол.

Панджшер — единственный район Афганистана, не подконтрольный талибам после того, как они захватили 15 августа Кабул и большинство провинций Афганистана. В середине августа сын убитого «Талибаном» полевого командира Ахмадшаха Масуда, Ахмад Масуд вместе с объявившим себя президентом бывшим вице-президентом страны Амруллой Салехом заявил о создании сопротивления группировке. Масуд попросил у стран Запада помощи оружием.

В 20-х числах августа сообщалось о переговорах сопротивления с «Талибаном», однако позже группировка выдвинула повстанцам ультиматум о безоговорочной сдаче, который был ими отвергнут. Сейчас однако активных боевых действий в Панджшере не ведется. Отряды «Талибана» окружили провинцию и готовятся к ее осаде.

Накануне СМИ сообщили детали нового государственного устройства Афганистана, которое решили ввести талибы. Так, индийский филиал CNN выяснил, что группировка планирует создать систему правления в Афганистане по образцу той, что действует в Иране, — с верховным духовным лидером, совмещающим духовную и исполнительную власть, с подчинением ему светской власти с премьером и правительством. Верховный лидер будет иметь резиденцию в Кандагаре, а «светское» правительство — в Кабуле. По сведениям источников телеканала, возглавит этот режим нынешний лидер движения Хайбатулла Ахундзад. Премьер-министром «светского» правительства станет Абдула Гани Барадар — глава политического офиса «Талибана», с которым ранее США вели переговоры в Катаре о выводе войск.

В то же время «РИА Новости» со ссылкой на источники в группировке передают другую информацию: Барадар якобы займет пост главы МИДа страны, сын основателя движения мулла Якуб возглавит минобороны, а сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани — МВД. О структуре над этим правительством собеседники издания не упоминали.

Ранее по теме: CNN узнала о планах «Талибана» построить государство по образцу Ирана

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных