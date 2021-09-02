Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию „Северного потока — 2‟». США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн. Президент Украины в рамках визита в США также встретился с американскими чиновниками.