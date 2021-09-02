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Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Москва и Киев не отвергают возможности встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но стороны далеки от согласования конкретной повестки такого общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков.

При этом в ответ на вопрос, возможна ли такая встреча в текущем году, представитель Кремля сказал: «Я не думаю».

Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера назвал опасным для России стремление Украины в НАТО. «Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал представитель Кремля.

31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию „Северного потока — 2‟». США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн. Президент Украины в рамках визита в США также встретился с американскими чиновниками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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