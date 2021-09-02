Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Москва и Киев не отвергают возможности встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, но стороны далеки от согласования конкретной повестки такого общения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Известия».
«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков.
При этом в ответ на вопрос, возможна ли такая встреча в текущем году, представитель Кремля сказал: «Я не думаю».
Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера назвал опасным для России стремление Украины в НАТО. «Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит приближение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал представитель Кремля.
31 августа Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом. Главы государств провели встречу 1 сентября наедине и в расширенном составе делегаций. Стороны обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии», а также вступление Украины в НАТО и «противодействие влиянию „Северного потока — 2‟». США предоставят Украине вооружение на $60 млн и гуманитарную помощь на $45 млн. Президент Украины в рамках визита в США также встретился с американскими чиновниками.