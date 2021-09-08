МИД России выразил протест Эстонии из-за отказа выдать визу дипломату
Министерство иностранных дел России 8 сентября выразило решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату 30 августа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
«Еще раз подчеркиваем: ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе совершенно безосновательно выславший российского дипломата», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что власти Эстонии также не услышали призывы России «остановить раскручивание этой санкционной спирали» после задержания в июле в Санкт-Петербурге эстонского консула, «пойманного с поличным при проведении шпионской операции».
Москва, по словам Захаровой, примет ответные меры в отношении сотрудника, который оформляется в эстонскую дипмиссию в Москве. Представитель МИДа рекомендовал партнерам отказаться от действий, направленных на деградацию двусторонних отношений.
7 июля МИД России объявил эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.
3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.