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МИД России выразил протест Эстонии из-за отказа выдать визу дипломату

Ведомости

Министерство иностранных дел России 8 сентября выразило решительный протест послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре из-за отказа в выдаче визы российскому дипломату 30 августа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Еще раз подчеркиваем: ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе совершенно безосновательно выславший российского дипломата», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что власти Эстонии также не услышали призывы России «остановить раскручивание этой санкционной спирали» после задержания в июле в Санкт-Петербурге эстонского консула, «пойманного с поличным при проведении шпионской операции».

Москва, по словам Захаровой, примет ответные меры в отношении сотрудника, который оформляется в эстонскую дипмиссию в Москве. Представитель МИДа рекомендовал партнерам отказаться от действий, направленных на деградацию двусторонних отношений.

7 июля МИД России объявил эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.

3 августа Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии в Москве. В МИД РФ объяснили, что это действие является ответом на высылку российского дипломата из Эстонии, что, в свою очередь, стало ответом Таллина на высылку Лятте.

Ранее по теме: МИД Эстонии ответил на высылку дипломата из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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