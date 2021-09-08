МИД России выразил протест Эстонии из-за отказа выдать визу дипломату

7 июля МИД России объявил эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата и выслал его из страны. Накануне он был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В ведомстве подчеркнули, что подобная деятельность имеет «явный враждебный характер» по отношению к России и несовместима со статусом дипломата.